Digitale terrestre: tutto pronto per l’ultimo step del 1° maggio

30 Aprile 2022 – 10:45

Il nuovo digitale terrestre è pronto per l’ultimo step del suo lungo processo verso il DVB-T2 che si avvierà domenica 1° maggio 2022.

