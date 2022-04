Canone Rai fuori bolletta: ipotesi di possibili controlli a casa

30 April 2022 – 10:30

Con il Canone Rai fuori bolletta dal 2023 molti ipotizzano che la Macchina dello Stato attiverà controlli a tappeto direttamente a casa.

The post Canone Rai fuori bolletta: ipotesi di possibili controlli a casa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico