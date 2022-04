Windows 11: un bug causa lo sfarfallio dello schermo

29 Aprile 2022 – 10:45

L’update KB5012643 per Windows 11 porta in dote un fastidioso bug che causa lo sfarfallio dello schermo attivando la modalità provvisoria.

Fonte: Punto Informatico