Trump è tornato (su Truth): ed è subito #COVFEFE

29 Aprile 2022 – 19:45

L’ex Presidente degli Stati Uniti fa il suo ritorno su un social network, ma non è Twitter: il primo post di Donald Trump su Truth.

