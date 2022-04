Ransomware: costi sette volte superiori al riscatto

29 April 2022 – 10:03

Il riscatto chiesto in caso di attacco ransomware è solo una piccola percentuale del costo totale sostenuto dalle aziende colpite dai cybercriminali.

