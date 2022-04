L’offerta di Elon Musk per Twitter è la più alta di sempre nel mondo dei social network

29 Aprile 2022 – 9:20

I 44 miliardi versati non sono la cifra più alta investita in questo primo scorcio di decennio per fusioni e acquisizioni, ma sono una cifra considerevole rispetto a quelle per WhatsApp, Instagram, Slack o LinkedIn

Fonte: Wired