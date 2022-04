Incomedia dona un pasto caldo a Fondazione Progetto Arca onlus

29 Aprile 2022 – 22:45

Incomedia sostiene Fondazione Progetto Arca Onlus: per ogni acquisto verrà devoluto un pasto caldo a chi è in difficoltà.

The post Incomedia dona un pasto caldo a Fondazione Progetto Arca onlus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico