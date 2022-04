Criptovalute: via libera dalla Banca Centrale Russa alle borse valori

29 April 2022 – 10:30

Secondo un recente rapporto la Banca Centrale Russa avrebbe dato il via libera alle borse valori russe per scambiare le criptovalute.

The post Criptovalute: via libera dalla Banca Centrale Russa alle borse valori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico