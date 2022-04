Come andrà a finire questa storia del gas russo da pagare in rubli

29 Aprile 2022 – 21:20

Putin ha minacciato di tagliare le forniture se non riceverà pagamenti nella valuta russa, per aggirare le sanzioni. Solo l’Ungheria sta cedendo alle pressioni, mentre per ora gli altri Paesi europei cercano altri fornitori

