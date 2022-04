Bumblebee è il nuovo malware del gruppo Conti

29 April 2022 – 19:31

Bumblebee è il nuovo malware sviluppato dal gruppo Conti che permette di scaricare altri payload sul computer della vittima, tra cui i ransomware.

