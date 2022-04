Windows 11 non decolla, dati deludenti ad aprile

28 April 2022 – 19:41

Stando ai dati forniti da AdDuplex, ad aprile l’uso di Windows 11 ha stentato ad aumentare, mentre quello di Windows 10 procede molto meglio.

