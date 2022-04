Surface Laptop Studio: DRR di Windows 11 in test

28 April 2022 – 18:48

Microsoft ha rilasciato un update per il Surface Laptop Studio per avviare i test per la frequenza di aggiornamento dinamica di Windows 11.

The post Surface Laptop Studio: DRR di Windows 11 in test appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico