Netflix: 50 videogiochi in catalogo entro fine 2022

28 Aprile 2022 – 19:45

Secondo le più recenti indiscrezioni, Netflix lancerà altri 30 videogiochi entro fine anno, arrivando a un totale di 50 titoli in catalogo.

