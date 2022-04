Twitter: EFF chiede privacy e sicurezza a Elon Musk

27 April 2022 – 13:10

La Electronic Frontier Foundation ha chiesto a Elon Musk di effettuare solo modifiche che possano migliorare l’esperienza degli utenti su Twitter.

The post Twitter: EFF chiede privacy e sicurezza a Elon Musk appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico