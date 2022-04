SPID ai minori: richiesta non ancora possibile

27 Aprile 2022 – 13:45

Nonostante le linee guida, modificate in seguito all’intervento del Garante della Privacy, non è ancora possibile chiedere lo SPID per i minori.

