Non solo Kaspersky: l’Italia taglia i ponti con le aziende russe di cybersecurity

27 Aprile 2022 – 15:20

Stop ai contratti degli enti pubblici anche con Group Ib e Positive Technologies. Al via il processo per migrare verso altri fornitori. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale emana una circolare ufficiale

Fonte: Wired