Geotermia e digitale: accoppiata vincente per la sostenibilità

27 Aprile 2022 – 0:16

Rimasta sempre un po’ in secondo piano rispetto ad altre forme di energia, come quelle solare ed eolica, la geotermia permette di studiare e sfruttare la produzione e il trasferimento del calore proveniente dall’interno della Terra. In pratica, le centrali geotermiche consentono di produrre energia elettrica a partire dall’energia geotermica associata, convertendo il vapore prodotto nelle profondità della terra in energia rinnovabile.

Oggi l’energia geotermica non costituisce neppure l’1% della produzione mondiale, eppure il suo potenziale è di circa 12.600.000 ZJ. Numeri da capogiro, soprattutto se si considera che, con le tecnologie oggi disponibili, se ne potrebbero utilizzare 2000 ZJ, vale a il fabbisogno energetico planetario per i prossimi 4000 anni.

L’Italia è all’ottavo posto al mondo nell’uso di questa fonte rinnovabile di energia, con circa 6 terawattora di energia ricavata ogni anno, e di una potenza installata dell’ordine degli 1,1 gigawatt (ossia 1.100 megawatt). La tecnologia, grazie agli enormi progressi fatti in questi ultimi anni nell’efficientarne i processi di produzione, è caratterizzata da un connubio sempre più stretto tra geotermia e digitale. Per fare un esempio particolare, il complesso geotermico più vecchio al mondo, che si trova a Farinello, in Toscana è stato potenziato da Enel Green Power con la più recente tecnologia di interruttori MT di ABB, donando a questo impianto di energia geotermica da 60 MW una nuova vita.

Questi interruttori di media tensione VD4G di ABB di ultima generazione garantiscono una protezione completa per un’energia rinnovabile 24 ore su 24 per i residenti della Toscana. In questo modo viene assicurata la fornitura continua di energia senza interruzioni. Il sito è attivo già dal 1995, con 34 centrali geotermiche che forniscono più del 30% dell’energia necessaria alla popolazione toscana.

“Essendo un sito storico, l’impianto geotermico di Farinello richiedeva aggiornamenti all’avanguardia, utilizzando tecnologie in grado di proteggere le apparecchiature più critiche”, spiega Paolo Perani, Sustainability Manager della divisione Distribution Solutions di ABB Electrification: “L’interruttore VD4G di ABB è stato specificato per la sua capacità di gestire qualsiasi tipo di guasto e di assicurare l’alimentazione continua di questa risorsa critica. Siamo lieti di sostenere Enel nel suo continuo sforzo di decarbonizzazione del business, dando a questo impianto geotermico una nuova vita”.

La geotermia rappresenta oggi una valida alternativa sostenibile alle centrali a carbone. Specialmente considerando la situazione globale attuale, gli scenari di guerra e la perenne dipendenza energetica italiana verso l’estero, questa forma di energia rinnovabile finora poco sfruttata meriterebbe maggiore attenzione.

Si stima che, entro il 2050, le tecnologie geotermiche avranno il potenziale per soddisfare il 3-5% della domanda globale di energia rinnovabile, ed entro il 2100 sarà possibile soddisfare il 10% della domanda. Grazie a tecnologie digitali sempre più performanti, la capacità di generare elettricità e calore sfruttando l’energia sotterranea del nostro pianeta sarà sempre più efficiente, producendo corrente elettrica ed energia praticamente illimitata.

“Garantire la fornitura di energia ai nostri clienti è la nostra priorità principale”, dichiara Luigi Parisi, Head of O&M Geothermal Global per Enel Green Power: “Non solo gli interruttori VD4G di ABB soddisfano questa esigenza, ma la soluzione rafforzerà anche il nostro impegno verso soluzioni rinnovabili e sostenibili. Le nostre preziose risorse geotermiche sono ora salvaguardate dalla massima protezione che un interruttore come il VD4G può fornire. Collaborare con ABB permette a Enel Green Power di evolvere in modo sostenibile e supporta la nostra più ampia strategia di business“.

