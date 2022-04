ANPR: attivo il cambio di residenza in tutta Italia

27 Aprile 2022 – 19:45

Attivo da oggi in tutta Italia il servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che permette di chiedere il cambio di residenza online.

