Twitter: libertà di parola con Musk, ma c’è il DSA

26 Aprile 2022 – 19:45

Il Commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ha avvertito Musk: Twitter dovrà rispettare le leggi europee, incluso il Digital Services Act.

