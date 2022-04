Rubati NFT BAYC per circa 3 milioni di dollari

26 Aprile 2022 – 16:46

Qualcuno ha rubato 91 NFT Bored Ape Yacht Club di utenti che credevano di ricevere token in regalo tramite un airdrop di Yuga Labs.

