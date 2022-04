Hype abbatte i limiti: tutte le novità della neo bank

26 Aprile 2022 – 19:45

A partire dal 1 maggio tutti i clienti Hype si troveranno a disposizione maggiori margini di spesa: ecco tutte le novità della neo bank.

The post Hype abbatte i limiti: tutte le novità della neo bank appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico