Wired Finance: perché Pil e debito pubblico sono così importanti per le nostre vite?

25 Aprile 2022 – 9:20

Per la quarta puntata della serie podcast in partnership con Invesco in studio Nicola Lipari, fellow di Tortuga il think tank di under 30 che studia policy economiche per un futuro migliore. Un giovanissimo esperto di conti pubblici per spiegare perché debito alto e spread alle stelle sono un pericolo per il futuro

