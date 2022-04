Twitter nelle mani di Elon Musk: affare fatto

25 April 2022 – 19:24

Affare fatto: Twitter sta per passare ufficialmente nelle mani dell’uomo più ricco al mondo; nascerà il social network di Elon Musk.

