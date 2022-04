Twitter: l’offerta di Musk non si può rifiutare

25 Aprile 2022 – 13:45

Il consiglio di amministrazione di Twitter aveva promesso di fare gli interessi degli azionisti, quindi l’offerta di Elon Musk non può essere rifiutata.

