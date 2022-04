Surface Laptop Studio: facile da smontare e riparare

25 Aprile 2022 – 16:45

Microsoft ha pubblicato un video su YouTube per mostrare come smontare correttamente il Surface Laptop Studio e sostituire i componenti hardware.

The post Surface Laptop Studio: facile da smontare e riparare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico