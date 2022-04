Stripe supporterà i pagamenti in USD Coin (USDC)

25 April 2022 – 10:40

La società di pagamenti Stripe ha annunciato che supporterà i pagamenti in USD Coin (USDC) sulla rete Polygon per creatori e venditori.

