Shiba Inu apre la vendita di terreni nel Metaverso, ma qualcosa non va

25 Aprile 2022 – 10:45

Shiba Inu sabato 23 aprile ha aperto le vendite pubbliche dei terreni pubblici del suo prossimo metaverso, ma qualcosa non sta funzionando.

