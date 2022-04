Italia colpita da 35 cyberattacchi in 7 giorni

25 Aprile 2022 – 19:45

Il CERT-AGID ha rilevato 35 campagne malevoli tra il 16 e il 22 aprile con la distribuzione di vari malware, tra cui i famigerati Emotet e Qbot.

