iPhone 14: fotocamera da 48 MP per i modelli Pro

25 Aprile 2022 – 13:46

Tra le possibili novità della serie iPhone 14 ci sono lo schermo da 6,1 pollici per il modello base e la fotocamera da 48 megapixel per i modelli Pro.

Fonte: Punto Informatico