Bitcoin diventa moneta a corso legale nella Repubblica Centrafricana

25 Aprile 2022 – 13:46

Dopo El Salvador Bitcoin diventa moneta a corso legale anche nella Repubblica Centrafricana, prima del continente ad adottare criptovalute.

