Anomaly Six può sorvegliare miliardi di persone

25 April 2022 – 13:06

Anomaly Six sviluppa una tecnologia che permette di tracciare la posizione di 3 miliardi di persone in tempo reale tramite il GPS dello smartphone.

