T-Mobile: codice sorgente rubato dal gruppo Lapsus$

24 Aprile 2022 – 13:45

Il gruppo Lapsus$ ha effettuato vari attacchi contro T-Mobile nel mese di marzo, riuscendo ad accedere ai sistemi interni e rubare il codice sorgente.

Fonte: Punto Informatico