PROMO Eolo Più: Internet Flat a meno di 25 euro

24 Aprile 2022 – 22:45

La PROMO Eolo Più a 24,90 euro mensili continua ad essere proposta senza vincoli. Attualmente, questa offerta per avere internet illimitato a casa è attivabile entro il 30 Aprile 2022. La tariffa, inoltre, include gratuitamente per il primo mese i pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza che permettono di avere una velocità massima fino […]

