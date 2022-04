Pokémon Go può aiutare a scacciare stress e ansia

24 Aprile 2022 – 10:45

Una ricerca condotta dalla London School of Economics dimostra che giocare a Pokémon GO può essere d’aiuto per scacciare stress e ansia.

