La fusione di due galassie catturata da Hubble: sembrano due grosse ali

24 Aprile 2022 – 13:45

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato le cosiddette “ali d’angelo”, due galassie che si scontrano scoperte nel sistema VV-689.

