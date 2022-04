Apple rimuoverà le app non aggiornate dallo store

24 Aprile 2022 – 13:46

Apple rimuoverà dal suo store le app più vecchie (anche se perfettamente funzionanti) che non verranno aggiornate entro i successivi 30 giorni.

The post Apple rimuoverà le app non aggiornate dallo store appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico