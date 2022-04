INPS presenta il Piano strategico digitale

22 Aprile 2022 – 16:45

INPS ha illustrato i progetti già in corso e quelli previsti dal Piano strategico digitale, per i quali verranno usati i 180 milioni di euro del PNRR.

The post INPS presenta il Piano strategico digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico