Shuckworm attacca aziende ucraine con Pteredo

21 Aprile 2022 – 19:45

I cybercriminali russi di Shuckworm hanno effettuato diversi attacchi contro aziende ucraine, utilizzando quattro varianti della backdoor Pteredo.

Fonte: Punto Informatico