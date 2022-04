Venezia: Smart Control Room per gestire gli accessi

20 Aprile 2022 – 19:46

La Smart Control Room di Venezia permette di monitorare il flusso turistico attraverso sensori, videocamere e l’accesso alle celle telefoniche.

