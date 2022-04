Okta: solo due clienti colpiti dal gruppo Lapsus$

20 Aprile 2022 – 16:45

Al termine dell’indagine, Okta ha comunicato che l’attacco effettuato dal gruppo Lapsus$ ha interessato solo due clienti, ma senza gravi conseguenze.

The post Okta: solo due clienti colpiti dal gruppo Lapsus$ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico