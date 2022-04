Idroelettrico, concessioni e investimenti: ipotesi e opzioni

20 April 2022 – 15:49

Ridiscutere il quadro delle concessioni per le centrali idroelettriche potrebbe consentire di liberare importanti risorse da investire per il futuro.

The post Idroelettrico, concessioni e investimenti: ipotesi e opzioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico