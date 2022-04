Così sarà la nuova Netflix, oltre lo streaming

20 Aprile 2022 – 19:45

Una metamorfosi necessaria, per qualcuno obbligata: proviamo a immaginare come potrà essere la nuova Netflix, il cantiere è già aperto.

The post Così sarà la nuova Netflix, oltre lo streaming appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico