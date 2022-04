PNRR: 500 milioni per portare i Comuni al cloud

19 Aprile 2022 – 19:46

Migliaia di Comuni possono candidarsi per chiedere i contributi utili alla loro migrazione verso il cloud: disponibili 500 milioni di euro.

