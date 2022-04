Mokens ha annunciato il suo token basato su Polygon

19 April 2022 – 13:00

Mokens, famosa piattaforma di eSport basata su NFT per vincere e guadagnare, ha annunciato il suo token MOKA agganciato alla rete Polygon.

The post Mokens ha annunciato il suo token basato su Polygon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico