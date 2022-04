Missili ASAT: fine dei test per gli Stati Uniti

19 Aprile 2022 – 19:46

Gli Stati Uniti hanno annunciato che non effettueranno più test per missili anti-satellite, in modo da garantire una maggiore sicurezza nello spazio.

The post Missili ASAT: fine dei test per gli Stati Uniti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico