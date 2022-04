In Italia molte persone non credono alle atrocità che la Russia sta commettendo in Ucraina

19 April 2022 – 17:22

In base a un sondaggio condotto da Demos per Repubblica, una persona su quattro crede che le immagini delle stragi in ucraina siano false. Tra queste molte votano per Fratelli d’Italia e alcune Lega o Movimento 5 Stelle

Fonte: Wired