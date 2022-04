Apple: Mac M1, problemi con le porte Thunderbolt 4

19 April 2022 – 10:32

Dai test condotti emerge che le porte Thunderbolt 4 di alcuni Mac con M1 non sono in grado di soddisfare le loro prestazioni su carta.

The post Apple: Mac M1, problemi con le porte Thunderbolt 4 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico