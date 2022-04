Wired Finance: come risparmiare un po’ alla volta, dalle app ai pac

18 Aprile 2022 – 9:20

Terza puntata di del podcast in partnership con Invesco dedicata al mondo del risparmio, con Ginevra Zucconi della pagina Instagram La finanza donna che ci aiuta a capire come muoversi in un menù vario. E cosa serve per affrontare diversi bisogni

Fonte: Wired