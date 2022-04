TIM aggiunge 36 nuove località alla sua copertura 5G

18 April 2022 – 9:47

TIM ha aggiornato l’elenco delle località raggiunte dalla sua copertura 5G con ben 36 nuovi centri abitati.

The post TIM aggiunge 36 nuove località alla sua copertura 5G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico