Starlink: licenza revocata in Francia

18 Aprile 2022 – 13:45

I giudici del Consiglio di Stato hanno revocato la licenza concessa l’anno scorso a Starlink, in quanto non è stata avviata una consultazione pubblica.

The post Starlink: licenza revocata in Francia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico